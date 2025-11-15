У российского режиссера Гусмана нашли долг за коммуналку

Российский режиссер Юлий Гусман задолжал 4122 рубля за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.
Заявление о вынесении судебного приказа в отношении Гусмана поступило мировому судье Лефортовского района Москвы. В роли истца выступил Фонд капитального ремонта города Москвы.
До этого суд взыскал с журналистки Ксении Собчак долги за коммуналку по трем искам. Речь шла о плате за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.