Любимова вручила госнаграды Александру Адабашьяну и Анне Семенович

Представители творческих профессий продолжают вносить значимый вклад в развитие отечественной культуры и воспитание нового поколения, отметила министр культуры России
Александр Адабашьян
Александр АдабашьянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства, среди которых советский и российский кинодраматург Александр Адабашьян и артистка и ведущая Анна Семенович. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

«Орденом “За заслуги в культуре и искусстве” отмечены кинодраматург, член Союза кинематографистов РФ Александр Адабашьян, артист Московского театра “Мастерская П. Н. Фоменко” Кирилл Пирогов, артистка-вокалистка Продюсерского центра “Москонцерт” Нинэль Шацкая. Медаль “За труды в культуре и искусстве” получили артистка, ведущая программы “Русское Радио-Евразия” Анна Семенович», — говорится в сообщении.

Анна Семенович
Анна СеменовичИсточник: Алексей Молчановский

Как отметила Ольга Любимова, представители творческих профессий продолжают вносить значимый вклад в развитие отечественной культуры и воспитание нового поколения.

«Каждый из вас дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю, который с нетерпением ждет новые спектакли, выставки, картины и проекты. В творческих вузах многие из вас передают свой ценный опыт и наши традиции молодому поколению. Желаю, чтобы и дальше получалось все задуманное, а мы будем продолжать стараться вам помогать», — сказала она.

Медалями «За труды в культуре и искусстве» награждены артистка Московского государственного академического симфонического оркестра Наталья Батурина, художник-оформитель игровых кукол киностудии «Союзмультфильм» Николай Закляков, а также концертмейстер группы виолончелей Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Нина Виардо.

Почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоены артистка-акробат Российской государственной цирковой компании Виолетта Александрова-Серж, артист Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов и артистка Малого театра России Клавдия Моисеева.

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом кинозале Минкультуры России.