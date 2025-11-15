Ричмонд
Милош Бикович сыграет в новом фильме Кустурицы «Последний срок»

Сербский актер исполнит небольшую роль, рассказал режиссер
Милош Бикович
Милош Бикович

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сербский актер Милош Бикович исполнит небольшую роль в новом фильме сербского режиссера Эмира Кустурицы «Последний срок» на основе одноименной повести Валентина Распутина. Об этом режиссер сообщил в беседе с ТАСС.

«Это сербский фильм, там будут незнакомые [для российской аудитории актеры]. Бикович будет [играть] одну маленькую роль, мы уже договорились, что в следующем фильме он будет принимать участие», — рассказал режиссер, отвечая на вопрос о том, кто сыграет в «Последнем сроке».

Кустурица сообщил, что начало съемок проекта запланировано на апрель 2026 года.

«Первый фильм, который я начинаю снимать в Сербии, [будет] на основе [произведения] Валентина Распутина, он называется “Последний срок”. Уже начинаются подготовки [к съемкам], в апреле будет их начало», — добавил режиссер.