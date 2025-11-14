Экс-жена Успенского раскритиковала рассуждения о национальности Чебурашки

Бывшая жена Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина назвала предположение о национальности Чебурашки бредом. Об этом сообщает издание «Подъем».
По словам знаменитости, она «в шоке» от Госдумы.
«Откуда привозили — неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. И такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть никогда и ни у кого. Какая разница?» — отметила экс-жена создателя Чебурашки.
Она подчеркнула, что «совсем с ума сходить не хотелось бы».
Накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, так как апельсины в Советский Союз поставлял только Израиль.
Ранее «Союзмультфильм» подал в суд из-за авторских прав на изображение Крокодила Гены.