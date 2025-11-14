Ричмонд
Экс-жена Успенского раскритиковала рассуждения о национальности Чебурашки

Телеведущая Элеонора Филина выразила недоумение подобными рассуждениями
Кадр из мультфильма «Чебурашка»

Бывшая жена Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина назвала предположение о национальности Чебурашки бредом. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам знаменитости, она «в шоке» от Госдумы.

«Откуда привозили — неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. И такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть никогда и ни у кого. Какая разница?» — отметила экс-жена создателя Чебурашки.

Она подчеркнула, что «совсем с ума сходить не хотелось бы».

Накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, так как апельсины в Советский Союз поставлял только Израиль.

Ранее «Союзмультфильм» подал в суд из-за авторских прав на изображение Крокодила Гены.