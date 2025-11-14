Ариана Гранде призналась, что рыдала из-за платья для премьеры мюзикла «Злая»

Ариана Гранде отправилась в пресс-тур в поддержку новой картины «Злая: Навсегда». Она рассказала о своем необычайном образе для лондонской премьеры.
Артистка работала со стилистом Лоу Роучем. Ариана произвела настоящий фурор — она появилась в винтажном черном платье, которое было создано известным художником по костюмам Гилбертом Эдрианом и впервые надето во время постановки мюзикла в 1952 году.
Гранде отметила, насколько для нее большая честь носить этот наряд во время пресс-тура.
«Это так трогательно и значимо. Мы с Лоу много раз плакали во время этой примерки», — призналась Ариана. Гранде также рассказала, что в пресс-туре новой части она пытается раскрыть темную сторону своей героини, поэтому новые образы будут «более зрелыми и эмоциональными».
Артистка отметила, что каждое появление в пресс-туре ощущается как логическое продолжение фильма. Поэтому она просто старается дополнять историю своей героини.
Ранее сообщалось, что блогеру грозит крупный штраф за нападение на Ариану Гранде.