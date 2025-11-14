Ричмонд
Настоящий голос Зака ​​Эфрона шокировал фанатов

Многих фанатов не впечатлило реальное пение звезды
Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники раскритиковали Зака Эфрона за его вокальные данные. В фильме «Классный мюзикл» в 2005 году все музыкальные партии за актера исполнил певец Дрю Сили.

В соцсетях появилось видео с кадрами, на которых Эфрон играет в баскетбол со своими товарищами по команде и поет. И многих фанатов не впечатлило реальное пение звезды.

«Ладно, это не самое худшее, но это показывает, насколько он улучшил свою игру в более поздних фильмах… он втайне благодарен Дрю Сили за этот старт в его карьере, потому что в детстве я бы не подпевал этой версии», «Звучит ужасно…», «Слава богу, что есть Дрю Сили, потому что у меня кровь из ушей! Да, они кровоточат!», «Не может быть, вот почему они поручили эту работу Дрю Сили», — обсуждают в Сети.

Но, судя по всему, Зак не терял время в пустую. Позже актер сам спел в 2007 году в «Классном мюзикле 2» и 2008 году в «Классном мюзикле 3: выпускной год». Он также исполнил песню в 2007 году в «Лаке для волос».

Ранее Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном.