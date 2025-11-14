Брук Шилдс накануне посетила вечеринку, организованную нью-йоркским брендом Alice + Olivia. На мероприятии она появилась со своей старшей 22-летней дочерью Роуэн Хенчи, которая очень на нее похожа.
Звезда «Голубой лагуны» для вечеринки выбрала монохромный зеленый образ: мини-юбку, лонгслив с воротником-стойкой и длинное пальто. Свой образ 60-летняя актриса дополнила черными плотными колготками и высокими сапогами.
Она завила волосы в локоны и сделала яркий макияж. Ансамбль завершили крупные золотые серьги и кольца. Ее наследница надела черное кожаное мини-платье без бретелек с золотыми пуговицами спереди и туфли-лодочки на шпильках.
Девушка сделала модную укладку и макияж с акцентом на глазах и губах. Она дополнила образ золотым ожерельем и маленькой сумочкой.
Напомним, Брук Шилдс родила Роуэн в браке с Крисом Хенчи, за которого она вышла замуж в 2001 году. У пары также есть младшая 19-летняя дочь Гир.
Известно, что Роуэн в начале 2025-го окончила Университет Уэйк-Форест и получила образование в сфере журналистики. Гир строит карьеру в модельном бизнесе.