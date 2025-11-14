Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Голубой лагуны» показала взрослую дочь, похожую на нее как две капли воды

Актриса и ее наследница появились на публики в мини

Брук Шилдс накануне посетила вечеринку, организованную нью-йоркским брендом Alice + Olivia. На мероприятии она появилась со своей старшей 22-летней дочерью Роуэн Хенчи, которая очень на нее похожа.

Брук Шилдс с дочерью
Брук Шилдс с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Голубой лагуны» для вечеринки выбрала монохромный зеленый образ: мини-юбку, лонгслив с воротником-стойкой и длинное пальто. Свой образ 60-летняя актриса дополнила черными плотными колготками и высокими сапогами.

Она завила волосы в локоны и сделала яркий макияж. Ансамбль завершили крупные золотые серьги и кольца. Ее наследница надела черное кожаное мини-платье без бретелек с золотыми пуговицами спереди и туфли-лодочки на шпильках.

Девушка сделала модную укладку и макияж с акцентом на глазах и губах. Она дополнила образ золотым ожерельем и маленькой сумочкой.

Напомним, Брук Шилдс родила Роуэн в браке с Крисом Хенчи, за которого она вышла замуж в 2001 году. У пары также есть младшая 19-летняя дочь Гир.

Известно, что Роуэн в начале 2025-го окончила Университет Уэйк-Форест и получила образование в сфере журналистики. Гир строит карьеру в модельном бизнесе.