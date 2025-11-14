Сериал «Слово пацана» получил главный приз на кинофестивале в США

Сериал Крыжовникова вышел на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а его телевизионная премьера состоялась на НТВ в апреле 2024-го. В пресс-службе напомнили, что проект удостоен множества российских наград, среди которых четыре премии ТЭФИ — «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала», «Продюсер сериала». Также картина была отмечена призом кинокритиков «Белый слон» как лучший сериал в 2024 году и наградой премии АПКиТ в номинации «Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)». Производством занимались Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).