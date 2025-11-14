«В кои-то веки»: Анфиса Чехова раскрыла, как получила крупную роль в кино

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с ее женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.