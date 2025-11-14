Ричмонд
«В кои-то веки»: Анфиса Чехова раскрыла, как получила крупную роль в кино

Телеведущая рассказала, что попала в кино через «постель»
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с ее женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.

«Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной», — призналась она в беседе с Пятым каналом.

Актриса также отметила, что ей никогда ничего не доставалось легко, и ей приходилось постоянно доказывать свою состоятельность.

Ранее Анфиса Чехова улетела с женихом из России.