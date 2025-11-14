Флоренс Пью рассказала, почему она больше публично не говорит об отношениях

Флоренс заметила, что в социальных сетях многие пользователи не обращают внимания на то, что ты чувствуешь к человеку, и готовы осуждать твой выбор, если им не нравится твой избранник. Так, актриса встречалась с Заком Браффом с 2019 по 2022 год. После того, как пара объявила о расставании, Пью призналась, что во время отношений на них «обрушилось безумное количество оскорблений только из-за разницы в возрасте».