Флоренс Пью рассказала, почему она больше публично не говорит об отношениях

Недавно Флоренс Пью посетила подкаст The Louis Theroux Podcast, где рассказала о том, почему она больше не говорит о своих романах и о том, как ей удалось преодолеть хейт в социальных сетях.
Пью заявила: «В этом мире, в отношениях и романтике, неважно, много ты говоришь об этом или мало, людям все равно. Им нужна увлекательная история».
Флоренс заметила, что в социальных сетях многие пользователи не обращают внимания на то, что ты чувствуешь к человеку, и готовы осуждать твой выбор, если им не нравится твой избранник. Так, актриса встречалась с Заком Браффом с 2019 по 2022 год. После того, как пара объявила о расставании, Пью призналась, что во время отношений на них «обрушилось безумное количество оскорблений только из-за разницы в возрасте».
«Примерно через восемь минут после публикации фотографии около 70 процентов комментариев были полны оскорблений и отвратительных высказываний — фактически, это была травля кого-то на моей странице», — добавила Флоренс. Актриса призналась, что после этой ситуации она предпочитает сохранять личную жизнь в тайне.
Ранее стало известно, что Флоренс Пью ограбили после премьеры «Громовержцев» в Лондоне.