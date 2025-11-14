Звезда «Теста на беременность» рассказала о «звездной болезни» своей дочери

Дочь Анны Песковой уже успела дебютировать в кино. По словам актрисы, несмотря на это, съемки для девочки пока не стали главным делом. Звезда сериала «Тест на беременность» рассказала, что делает акцент на учебе, а участие в кинопроектах возможно лишь во время летних каникул. Об этом пишут «Страсти».
«Я безмерно счастлива, что в жизни моей дочки когда-то появилась возможность сыграть роль в кино. Пожалуй, это мечта любого ребенка. Однако я не рассматриваю съемки как главный вектор в ее жизни — на данном этапе для меня, как для мамы, первостепенно фундаментальное образование», — рассказала Пескова.
Актриса отметила, что дочь не страдает «звездной болезнью» и умеет трезво оценивать свои поступки и успехи. Настя проявляет здоровую самокритичность, что особенно радует маму.
«Что же касается звездной болезни, то это абсолютно не про Настю. Уже в свои юные годы она проявляет здоровую самокритичность», — поделилась актриса.
По ее словам, главный секрет этого в простом общении. Если детям все объяснять и говорить с ними по душам, то у них не возникнет ни звездной болезни, ни резких перепадов настроения.