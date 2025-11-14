Звезда «Теста на беременность» рассказала о «звездной болезни» своей дочери

Дочь Анны Песковой уже успела дебютировать в кино. По словам актрисы, несмотря на это, съемки для девочки пока не стали главным делом. Звезда сериала «Тест на беременность» рассказала, что делает акцент на учебе, а участие в кинопроектах возможно лишь во время летних каникул. Об этом пишут «Страсти».