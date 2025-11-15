Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Ходченкова рассказала, что всю жизнь мечтала сыграть Ягу

Светлана Ходченкова в интервью Кино Mail призналась, что ей «хотелось чего-то сказочного»

В большом интервью Кино Mail Светлана Ходченкова рассказала о своей роли в вышедшем в прокат фильме «Яга на нашу голову». Актриса призналась, что сыграть колдунью было ее давней мечтой.

«Сначала это было желание озвучивать мультики. Хотелось чего-то такого сказочного — ведьму, лешего… И тут появляется Яга. Я, естественно, без раздумий согласилась», — отметила актриса.

Кадр из фильма «Яга на нашу голову»
Кадр из фильма «Яга на нашу голову»

По словам исполнительницы, была важна не только сама роль, но и сценарий, а также режиссер. С Александром Войтинским Ходченкова уже работала над сериалом «Очевидное невероятное». На премьере ленты актриса поблагодарила постановщика за то, что он исполнил ее мечту.

Ходченкова добавила, что при создании образа молодой и современной ведьмы они решили отказаться от пластического грима: «Мы оставили этот нос, ногти — и все. Ну, волосы еще ей сделали».

Читайте большое интервью Светланы Ходченковой, где она рассказывает про возрастные роли и встречу с Александром Балуевым спустя 20 лет после съемок в фильме «Благословите женщину».