В большом интервью Кино Mail Светлана Ходченкова рассказала о своей роли в вышедшем в прокат фильме «Яга на нашу голову». Актриса призналась, что сыграть колдунью было ее давней мечтой.
«Сначала это было желание озвучивать мультики. Хотелось чего-то такого сказочного — ведьму, лешего… И тут появляется Яга. Я, естественно, без раздумий согласилась», — отметила актриса.
По словам исполнительницы, была важна не только сама роль, но и сценарий, а также режиссер. С Александром Войтинским Ходченкова уже работала над сериалом «Очевидное невероятное». На премьере ленты актриса поблагодарила постановщика за то, что он исполнил ее мечту.
Ходченкова добавила, что при создании образа молодой и современной ведьмы они решили отказаться от пластического грима: «Мы оставили этот нос, ногти — и все. Ну, волосы еще ей сделали».
