Кейт Бланшетт вышла в свет в пушистом платье из искусственных перьев

Актриса надела «экологичное» платье
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии Bambi Awards в Мюнхене. На мероприятии 56-летняя актриса появилась в необычном наряде от дизайнера Стеллы Маккартни.

Звезда картины «Елизавета» надела сиреневое платье с открытыми плечами и полупрозрачной юбкой. Оно было украшено искусственными перьями. Бланшетт дополнила образ туфлями цвета слоновой кости и серьгами с бриллиантами. Стилисты завили ее волосы в локоны и зачесали их набок, а визажисты сделали нежный макияж.

Звезда фильма «Золотой век» не скрывает, что интересуется экологичной модой. Она часто выходит в свет в нарядах из переработанных материалов.

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

В сентябре 2025-го Бланшетт кардинально сменила имидж для рекламы. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в холодный блонд для рекламы в журнале Beauty Papers. 

В том же месяце звезду раскритиковали за выход в платье с перьями. Актриса стала гостьей премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

Бланшетт появилась на красной дорожке в черном платье с объемной юбкой, которая была украшена перьями. Образ артистки дополнили кожаные сапоги на каблуках, кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

«Обожаю Кейт, но это платье ужасное», «Столкнулась ли она со стаей птиц по пути сюда?», «Просто ужасно», — писали читатели Daily Mail.

Ранее Кейт Бланшетт вышла в свет в платье с декольте до талии. 