Российская актриса назвала причину постоянно приоткрытого рта Кристен Стюарт

Актриса Шумакова назвала нарушение дыхания причиной открытого рта Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: AP

Российская актриса Мария Шумакова назвала причину открытого рта американской коллеги Кристен Стюарт. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам звезды сериала «Сладкая жизнь», подобная особенность вызвана нарушением дыхания, что требует хирургического вмешательства.

«Как ярый представитель людей с “вечно приоткрытым ртом” заявляю: это не иллюстрация томности, это нос не дышит. Надо собраться с духом и сделать операцию на перегородке», — отметила автор поста.

Кроме того, знаменитость указала, что задумывается еще о нескольких операциях. В том числе она хочет скорректировать косточки на ногах и уменьшить грудь.

Ранее звезда «Сладкой жизни» показала, как выглядит после похудения на 25 кг.