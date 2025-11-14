Ричмонд
Стало известно, с чем связаны резкие перемены во внешности 63-летнего Джима Керри

RadarOnline: Перемены во внешности Джима Керри связаны не только с возрастом
Джим Керри
Джим Керри

63-летний Джим Керри стал главным героем церемонии посвящения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Поклонники были поражены тем, как изменилось лицо артиста, и дело, как выяснилось, не только в возрасте. Пластический хирург Миллисент Ровело в комментарии Radar Online предположила, какие косметические процедуры могли привести к столь заметным переменам.

По ее словам, Керри, вероятно, сделал блефаропластику верхних век и инъекции ботокса. Специалист отметила, что операция довольно распространена среди людей старшего возраста и даже может покрываться страховкой, если избыток кожи мешает зрению.

«Глаза стали выглядеть крупнее и более округлыми. Это типичная картина после верхней блефаропластики», — объяснила врач.

Что касается остальной части лица, хирург отметила, что признаков других вмешательств нет, однако у актера «заметно много ботокса в области лба». Несмотря на это, эксперт подчеркнула, что Керри «все еще узнаваем» и выглядит естественно, учитывая возраст.

В последние годы Керри ведет уединенный образ жизни. В 2022 году он заявил о завершении актерской карьеры, однако недавно сообщалось, что он все же может вернуться на экраны.

Ранее стало известно, что Джим Керри может сыграть героя популярного мультфильма.