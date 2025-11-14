Стало известно, с чем связаны резкие перемены во внешности 63-летнего Джима Керри

63-летний Джим Керри стал главным героем церемонии посвящения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Поклонники были поражены тем, как изменилось лицо артиста, и дело, как выяснилось, не только в возрасте. Пластический хирург Миллисент Ровело в комментарии Radar Online предположила, какие косметические процедуры могли привести к столь заметным переменам.