Алек Болдуин с супругой обратились к психотерапевту из-за разницы в возрасте

67-летний Алек Болдуин и его супруга — 41-летняя Хилария проходят курс психотерапии из-за внушительной разницы в возрасте. Об этом супруга актера рассказала в подкасте «Без купюр и цензуры». Кроме того, мама семерых детей добавила, что после свадьбы частично утратила свою индивидуальность.