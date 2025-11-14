Ричмонд
Алек Болдуин с супругой обратились к психотерапевту из-за разницы в возрасте

Разница в возрасте пары составляет 26 лет
Хилари и Алек Болдуин
Хилари и Алек БолдуинИсточник: Rex / Fotodom.ru

67-летний Алек Болдуин и его супруга — 41-летняя Хилария проходят курс психотерапии из-за внушительной разницы в возрасте. Об этом супруга актера рассказала в подкасте «Без купюр и цензуры». Кроме того, мама семерых детей добавила, что после свадьбы частично утратила свою индивидуальность.

«Я не верю, что возраст — это просто цифра, по крайней мере, в нашей ситуации», — заявила Хилария.

«Есть определенные моменты, когда я должна посмотреть на него и признать, что у него на 26 лет больше опыта», — добавила она.

Пара познакомилась в 2011 году в ресторане на Манхэттене и поженилась год спустя. У Хиларии и Алека семеро общих детей — 12-летняя Кармен, 10-летний Рафаэль, 9-летний Леонардо, 7-летний Ромео, 5-летний Эдуардо, 4-летняя Мария Лусия и трехлетняя Илария.

У актера также есть 30-летняя дочь Айрленд от его первой жены — актрисы Ким Бейсингер.

Ранее Алек Болдуин показал парные образы с женой и детьми на Хэллоуин.