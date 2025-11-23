«Франкенштейн» дель Торо тонет в великолепии и наивности. Стоит ли его смотреть?

Выделяется разве что Миа Гот (Элизабет, невеста брата Виктора), за которой вообще-то закрепился образ девушки не от мира сего. Удивительным образом именно она в «Франкенштейне» выглядит самой живой и человечной, именно ей достаются наиболее острые реплики, и, пожалуй, только к ней может подключиться зритель. Очевидно, что для дель Торо она стоит на втором месте, кинематографисту в первую очередь хотелось бы установить связь между аудиторией и монстром, но Элизабет, в отличие от Существа, не рвет людей на куски.