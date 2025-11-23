«Франкенштейн» дель Торо тонет в великолепии и наивности. Стоит ли его смотреть?

О чем фильм «Франкенштейн»
Середина XIX века; команда датского корабля «Горизонт», направлявшегося к Северному полюсу, но застрявшего во льдах, обнаруживает среди снегов и торосов изможденного мужчину. Тот представляется Виктором Франкенштейном; довольно быстро выясняется, что его преследует неубиваемый рослый гуманоид, обладающий сверхсилой. Матросы считают, что нового пассажира нужно отдать монстру, но капитан противится: ему сперва хочется выяснить, как объяснит сложившуюся ситуацию сам Виктор.
Из рассказа Франкенштейна следует, что Существо было собрано им из частей человеческих трупов и теперь стремится отомстить создателю за перенесенные страдания, боль и унижение. Позже чудовище тоже поднимается на борт «Горизонта», демонстрирует готовность к диалогу и получает возможность изложить свою точку зрения.
Зачем смотреть
Гильермо дель Торо задумал экранизацию романа Мэри Шелли «Франкенштейн» чуть ли не 20 лет назад, но к съемкам приступил только в 2024-м, когда заручился поддержкой Netflix. Получившаяся в итоге картина демонстрирует и явную увлеченность автора материалом, и тот факт, что недостатка ресурсов дель Торо не испытывал. Его «Франкенштейн» — богатое зрелищное кино. Костюмы и грим, пейзажи и интерьеры — все здесь выглядит дорогостоящим, высококачественным. Кого-то, возможно, собьет с толку обилие кровожадных подробностей (отдельные сцены заставляют вспомнить телесные модификации из хоррор-серии «Восставшие из ада»), но давних поклонников дель Торо такая мелочь вряд ли смутит.
Правда, придется отметить, что актеры на фоне этого детализированного мира несколько меркнут. Оскар Айзек (Франкенштейн) так усердствует, что время от времени превращает Виктора в мультяшного персонажа. Джейкоб Элорди (Существо), сумевший собрать комплименты от критиков, на деле тонет под слоем грима. Кристоф Вальц в роли магната, финансирующего Франкенштейна, отыгрывает более-менее самого Вальца, да еще и не слишком увлеченного работой.
Выделяется разве что Миа Гот (Элизабет, невеста брата Виктора), за которой вообще-то закрепился образ девушки не от мира сего. Удивительным образом именно она в «Франкенштейне» выглядит самой живой и человечной, именно ей достаются наиболее острые реплики, и, пожалуй, только к ней может подключиться зритель. Очевидно, что для дель Торо она стоит на втором месте, кинематографисту в первую очередь хотелось бы установить связь между аудиторией и монстром, но Элизабет, в отличие от Существа, не рвет людей на куски.
Почему можно не смотреть
Гот хороша, но вся сюжетная ветка, посвященная Элизабет, вызывает некоторые вопросы. Это, возможно, самая серьезная правка, внесенная дель Торо в сюжет, и она выдает невероятную, уже почти болезненную наивность кинематографиста, а также сильнее, чем нужно, сближает обновленного «Франкенштейна» с вышедшей восемь лет назад «Формой воды».
Проведя одну параллель, трудно не начать обнаруживать другие, и даже не самый внимательный зритель рано или поздно заметит, что все это визуальное великолепие собрано из элементов, которые уже где-то мелькали: в предыдущих работах самого дель Торо, в хоррорах и фэнтезийных фильмах других авторов и даже в видеоиграх.