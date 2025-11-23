Светлана Ходченкова рассказала о своем увлечении пилоном: «Это спорт»

Светлана Ходченкова дала большое интервью Кино Mail, где рассказала о своем давнем увлечении танцами на пилоне — pole dance.
Отвечая на вопрос, хотела бы она перенести танцы на экран, актриса вспомнила о фильме «Воин», с которого началось ее увлечение этим видом спорта. В киноленте 2015 года Ходченкова играла девушку, которая зарабатывает на жизнь, танцуя на шесте.
Ранее актриса признавалась, что тренировки помогают ей развивать женственность и поддерживать тело в форме. Но pole dance, отметила Ходченкова, — это не история, это спорт.
А в кино, по словам актрисы, «должна быть, в первую очередь, история».
