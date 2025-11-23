Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Ходченкова рассказала о своем увлечении пилоном: «Это спорт»

Светлана Ходченкова в интервью Кино Mail ответила на вопрос, хочет ли она перенести свое увлечение танцами на шесте на киноэкраны
Светлана Ходченкова
Светлана ХодченковаИсточник: Пресс-служба

Светлана Ходченкова дала большое интервью Кино Mail, где рассказала о своем давнем увлечении танцами на пилоне — pole dance.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

Отвечая на вопрос, хотела бы она перенести танцы на экран, актриса вспомнила о фильме «Воин», с которого началось ее увлечение этим видом спорта. В киноленте 2015 года Ходченкова играла девушку, которая зарабатывает на жизнь, танцуя на шесте.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

Ранее актриса признавалась, что тренировки помогают ей развивать женственность и поддерживать тело в форме. Но pole dance, отметила Ходченкова, — это не история, это спорт.

А в кино, по словам актрисы, «должна быть, в первую очередь, история».

Читайте большое интервью Светланы Ходченковой на Кино Mail, где она рассказывает о возрасте и морщинках, о своей героине из киносказки «Яга на нашу голову» и многом другом.