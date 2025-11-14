На Арбате открылась фотовыставка к 90-летию Людмилы Гурченко

«Она ни на кого не похожа, она цельная, удивительная, своеобразная и доброжелательная. Я счастлив, что выставка открылась на Арбате — Людмила Гурченко любила Театр им. Вахтангова. Она приходила к нам, любила наши спектакли, откликалась на любую просьбу театра, выходила на Арбат, на закрытие сезона и выступала перед людьми», — поделился на открытии выставки народный артист РФ Евгений Князев.