Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Арбате открылась фотовыставка к 90-летию Людмилы Гурченко

Экспозиция охватывает все этапы жизни артистки
Людмила Гурченко
Людмила ГурченкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка «След кометы», приуроченная к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко открылась на Арбате, передает корреспондент ТАСС.

«Она ни на кого не похожа, она цельная, удивительная, своеобразная и доброжелательная. Я счастлив, что выставка открылась на Арбате — Людмила Гурченко любила Театр им. Вахтангова. Она приходила к нам, любила наши спектакли, откликалась на любую просьбу театра, выходила на Арбат, на закрытие сезона и выступала перед людьми», — поделился на открытии выставки народный артист РФ Евгений Князев.

В открытии приняли участие директор АНО «Музей-мастерская Людмилы Гурченко» Сергей Сенин народный артист России Евгений Князев и заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Экспозиция, подготовленная департаментом культуры Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий и Музеем-мастерской Людмилы Гурченко, охватывает все этапы жизни артистки — от детских лет до зрелого творческого периода. В нее вошли личные архивные фотографии, а также кадры со съемочных площадок знаменитых фильмов, среди которых «Карнавальная ночь», «Мама», «Любовь и голуби», «Старые стены» и «Вокзал для двоих».