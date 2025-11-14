«Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, в глазах общественности вы становитесь просто его “девушкой” или “парнем”. И это очень раздражает. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то, которая была бывшей такого-то. Но неправильно думать, что вы не можете любить, кого хотите, из-за этих ярлыков», — рассказала она в интервью для Vogue France.