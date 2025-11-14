Леонардо ДиКаприо накануне отметил свой день рождения — 11 ноября ему исполнился 51 год. В честь личного праздника актер устроил вечеринку, на которую пригласил друзей, а также свою возлюбленную, 27-летнюю модель Витторию Черетти.
Девушка для вечеринки выбрала красное платье в пол на тонких бретелях. Она распустила длинные волосы и сделала легкий макияж. В конце вечера модель вынесла праздничный торт со свечками для любимого именинника. Кадрами с празднования дня рождения звезды «Титаника» поделились его друзья.
Напомним, Леонардо ДиКаприо и Витторию Черетти впервые заметили вместе в 2023 году на Каннском кинофестивале, где актер представлял фильм «Убийцы цветочной луны».
Весной 2025-го модель впервые высказалась о своих романтических отношениях. Она не стала называть имя избранника, но подтвердила, что встречается с очень известным актером.
«Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, в глазах общественности вы становитесь просто его “девушкой” или “парнем”. И это очень раздражает. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то, которая была бывшей такого-то. Но неправильно думать, что вы не можете любить, кого хотите, из-за этих ярлыков», — рассказала она в интервью для Vogue France.
Интересно, что Черетти стала первой девушкой старше 25 лет, с которой голливудский актер на разорвал отношения. Ранее он расставался с возлюбленными после того, как им исполнялось 25.
Напомним, Леонардо ДиКаприо никогда не был женат, детей у актера тоже нет. Впрочем, у звезды фильма «Выживший» были романы с такими известными красавицами, как Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Камила Морроне и другими.