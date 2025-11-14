Ричмонд
Высоцкая откровенно рассказала о состоянии дочери, которая 12 лет находится в коме

Актриса заявила, что продолжает бороться за жизнь дочери
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Высоцкая рассказала в интервью для Fametime TV о борьбе за жизнь дочери, которая находится в коме уже 12 лет. Звезда отметила, что поддерживать состояние Марии помогают российские врачи. По признанию артистки, она продолжает делать все возможное для своего ребенка.

«Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сидении и тяжело пострадала. Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. Я очень благодарна медперсоналу, который помогает в поддержании, реабилитации. Прекрасные наши врачи. Мы все время пробуем новое. Но это все нелегко», — поделилась знаменитость.

В 2013 году звездная семья попала в ДТП на территории Франции. За рулем тогда был муж артистки режиссер Андрей Кончаловский. Супруги практически ничего не рассказывают о состоянии дочери. Однако Высоцкая признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.

У пары также есть 22-летний сын. Он не пошел по стопам родителей. Петр Кончаловский учится на архитектора в МАРХИ, куда поступил не с первой попытки. 

Ранее стало известно, что 52-летняя Юлия Высоцкая и 88-летний Кончаловский тайно удочерили девочку.