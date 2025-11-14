Тери Хэтчер опубликовала совместные снимки с Джеймсом Дентоном, с которым она снималась в сериале «Отчаянные домохозяйки». Актеры играли влюбленных.
Звезды повторили фото, которое было сделано 20 лет назад на съемках проекта. Они сидели на ступеньках и улыбались. Хэтчер положила руку на локоть коллеги. Также они показали совместное фото с Андреа Лорен Боуэн, которая сыграла в сериале дочь Сьюзан Майер Джули.
«Наша маленькая семья тогда и сегодня. Думаю, что мы еще остаемся ею. Скоро увидимся снова», — написала 60-летняя актриса.
Поклонники признались, что были рады вновь увидеть актеров вместе.
«Лучшие», «Ребята, вы даже не представляете, какой это бальзам для моего сердца и души», «Хочется стереть себе память и пересмотреть все еще раз», «Это значит, что скоро увидим новый сезон сериала?», «Боже, никто из вас не изменился», «Обожаю! Недавно пересмотрела сериал, Майк и Сьюзан — лучшая пара».
Напомним, Тери Хэтчер и Джеймс Дентон прославились на весь мир после выхода сериала «Отчаянные домохозяйки» в 2004 году. По сюжету, их герои были соседями. Постепенно дружеские отношения Сьюзан и Майка переросли в романтические.
