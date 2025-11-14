Ричмонд
Рэпер ST сыграл продюсера в продолжении популярного сериала

Артист присоединился к составу второго сезона сериала «Ландыши»
ST, фото: пресс-служба
ST, фото: пресс-служба

Рэпер ST (Александр Степанов), который присоединился к актерскому составу второго сезона популярного сериала «Ландыши», назвал съемочный процесс сложным, а опыт интересным. В продолжении он появится в роли продюсера. Об этом артист рассказал в интервью «Известиям».

«Это действительно большая интересная работа. Я сыграл продюсера. Я старался войти в роль, подходил и спрашивал: “Извиняюсь, а я вот продюсер какой? Я продюсер-друг? Или я жадный продюсер?” Как это будет выглядеть на экране, я жду с таким же нетерпением, как и, надеюсь, зрители», — поделился он.

«Ландыши. Вторая весна» — один из самых ожидаемых проектов нового года. Первая часть вышла на Wink 1 в январе 2025-го и тогда стала событием — историю любви богатой наследницы Кати и простого лейтенанта танковых войск Лехи только за новогодние каникулы посмотрело около 2,5 млн зрителей. По сюжету, долг Родине вынудил героев расстаться. Найдет ли девушка возлюбленного — главная интрига продолжения.

Александр Степанов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что особенно отметил музыкальное сопровождение проекта. Тема ему тоже близка. Он не раз навещал наших бойцов. В прошлый раз был в Донецке меньше месяца назад.

«Мы ездили в больницы к нашим военнослужащим, которые восстанавливаются, проходят лечение, реабилитацию, выступали для них. Потом еще проехали по окрестностям, съездили в больницы в приграничных областях», — сказал артист.

Ранее Ольга Бузова намекнула на участие в продолжении сериала «Ландыши. Такая нежная любовь».