Плюс-сайз-звезда «Эйфории» похвасталась фигурой в облегающих шортах после похудения

Плюс-сайз-актриса Барби Феррейра похвасталась фигурой в шортах после похудения
Барби Феррейра / фото: соцсети
Барби Феррейра / фото: соцсети

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлела себя в зеркале после занятия по пилатесу. Так, она предстала перед камерой в серых облегающих шортах и двух спортивных топах. Кроме того, знаменитость позировала в белых носках и с небрежным пучком на голове.

Ранее Барби Феррейра шокировала поклонников резким преображением.