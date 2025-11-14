Бальдони подал ходатайство с просьбой закрыть дело Блейк Лайвли против него

13 ноября стало известно, что Джастин Бальдони подал ходатайство о вынесении решения суда в порядке упрощенного судопроизводства, в котором просит отклонить иск Блейк Лайвли против него на фоне продолжающегося разбирательства. Вместе с актером просьбу подписала вся его команда. Документ направлен судье окружного суда США Льюису Дж. Лайману. В ходатайстве объемом в 73 страницы группа перечислила причины, по которым следует отклонить дело до того, как оно дойдет до суда.