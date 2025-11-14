Бальдони подал ходатайство с просьбой закрыть дело Блейк Лайвли против него

13 ноября стало известно, что Джастин Бальдони подал ходатайство о вынесении решения суда в порядке упрощенного судопроизводства, в котором просит отклонить иск Блейк Лайвли против него на фоне продолжающегося разбирательства. Вместе с актером просьбу подписала вся его команда. Документ направлен судье окружного суда США Льюису Дж. Лайману. В ходатайстве объемом в 73 страницы группа перечислила причины, по которым следует отклонить дело до того, как оно дойдет до суда.
Судебная тяжба между знаменитостями началась в декабре 2024 года, когда актриса подала на коллегу в суд, обвинив его в неподобающем поведении на съемках фильма «Все закончится на нас».
В своем иске 38-летняя Блейк уличила 42-летнего Джастина и студию Wayfarer в создании враждебной и дискриминационной рабочей обстановки, участии в сексуальных домогательствах, травле и организации «кампании возмездия», которая, по ее словам, разрушила ее карьеру после того, как она публично высказала свои опасения.
Бальдони и его команда, в свою очередь, отрицают все обвинения. В официальных документах адвокаты актера написали: «Рассматривая все это в контексте, ни один разумный присяжный не может счесть несколько комментариев и недопониманий, которые указала Лайвли, сексуальными домогательствами».
Ранее Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за клеветы.