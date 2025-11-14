Ричмонд
Светлана Иванова показала редкие фото с подросшими дочерями

Актриса сняла детей в модных образах

Светлана Иванова в личном блоге разместила редкие кадры со своими дочерями — 13-летней Полиной и восьмилетней Мирой. Актриса сняла себя и девочек в модных образах.

Светлана Иванова с дочками, фото: соцсети
Светлана Иванова с дочками, фото: соцсети
Светлана Иванова с младшей дочерью, фото: соцсети
Светлана Иванова с младшей дочерью, фото: соцсети

Звезда сериала «Тест на беременность» позировала в белоснежном платье на широких бретелях с декольте и пышной юбкой. Старшая наследница 40-летней актрисы примерила черный топ, рубашку и красную твидовую мини-юбку. Мира была одета в ярко-красное платье с бантами и пышной юбкой.

Старшая дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети
Старшая дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети

«Какое счастье все-таки — быть мамой девочек… Сказали, что красивая, велели мерить красоту, репетировать Новый год. Все, как мы любим: бархаты, банты, тафта… Очень красиво. Отдельная любовь — новогодние туфельки, которые очень хорошо дополняют образ и создают настоящее принцессинское настроение. В общем, мы готовы! И не забывайте: “как встретишь, так и проведешь!” В чем — тоже важно», — отметила Иванова.

Младшая дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети
Младшая дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети

Напомним, Светлана Иванова родила дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Она познакомилась с ним в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого».

Спустя несколько лет появились слухи о романе актрисы и режиссера. В то время Файзиев еще был женат на актрисе Лине Эспли.

Светлана Иванова с семьей на премьере шоу «Сны Пушкина», фото: пресс-служба
Светлана Иванова с семьей на премьере шоу «Сны Пушкина», фото: пресс-служба

В 2012 году у пары родилась дочь Полина, а в 2018-м — Мира. Актриса и режиссер узаконили свои отношения в 2019 году.

