Светлана Иванова в личном блоге разместила редкие кадры со своими дочерями — 13-летней Полиной и восьмилетней Мирой. Актриса сняла себя и девочек в модных образах.
Звезда сериала «Тест на беременность» позировала в белоснежном платье на широких бретелях с декольте и пышной юбкой. Старшая наследница 40-летней актрисы примерила черный топ, рубашку и красную твидовую мини-юбку. Мира была одета в ярко-красное платье с бантами и пышной юбкой.
«Какое счастье все-таки — быть мамой девочек… Сказали, что красивая, велели мерить красоту, репетировать Новый год. Все, как мы любим: бархаты, банты, тафта… Очень красиво. Отдельная любовь — новогодние туфельки, которые очень хорошо дополняют образ и создают настоящее принцессинское настроение. В общем, мы готовы! И не забывайте: “как встретишь, так и проведешь!” В чем — тоже важно», — отметила Иванова.
Напомним, Светлана Иванова родила дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Она познакомилась с ним в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого».
Спустя несколько лет появились слухи о романе актрисы и режиссера. В то время Файзиев еще был женат на актрисе Лине Эспли.
В 2012 году у пары родилась дочь Полина, а в 2018-м — Мира. Актриса и режиссер узаконили свои отношения в 2019 году.
В сентябре Светлана Иванова показала дочь-первоклассницу.