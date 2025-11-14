Экс-возлюбленная Павла Табакова вышла в свет с их дочерью

Для экс-возлюбленных Миа стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Актриса признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.