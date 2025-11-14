Экс-возлюбленная Павла Табакова вышла в свет с их дочерью

Актриса Софья Синицына вышла в свет с дочерью от коллеги Павла Табакова. Звезда драмы «Чистые» приехала с пятилетней Мией на презентацию лимитированной коллекции аксессуаров бренда Restore, созданную в соавторстве с художником Кириллом Минцевым. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Красотки неземные», «Прелести», «Такие красивые мама и дочка», «Невероятные», «Обожаю ваш дуэт», «Стильные какие».
Звезда говорила, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По словам звезды, внешне девочка похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.
Для экс-возлюбленных Миа стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Актриса признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.
