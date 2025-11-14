Ричмонд
Директор Владимира Стеклова опроверг данные о его госпитализации

В СМИ ранее сообщили, что актеру удалили злокачественную опухоль
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Актер Владимир Стеклов не был госпитализирован в Москве якобы после ухудшения самочувствия. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Макс Горский.

«Информацию, которую публикуют Telegram-каналы, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимира Стеклова якобы экстренно доставлен в одну из московских клиник после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. Сообщалось, что артиста прооперировали, удалив злокачественную опухоль.