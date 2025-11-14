В Якутии снимут фолк-хоррор в копродукции со студией из США

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Якутская Saidam Baryl и американская Argentic Productions заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора Thaw, который, как предполагается, станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США. Об этом ТАСС сообщил сценарист и режиссер Степан Бурнашев.
«Saidam Baryl LLC (Якутск / Республика Саха) и Argentic Productions (Лос-Анджелес) подписали соглашение о копродукции фильма Thaw — мистического фолк-хоррора. Считается, что это соглашение станет первой в истории копродукцией между якутской и американской кинокомпаниями в рамках игрового полного метра», — рассказал режиссер.
Действие Thaw разворачивается в отдаленной деревне Якутии. Американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, оказывается вовлечен в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны. Когда климатическая наука пересекается с коренными космологическими представлениями, фильм стирает границы между документальным наблюдением, духовной реальностью и психологической трансформацией.
Говоря о фильме Бурнашев отметил, что в западной культуре подобное часто трактуются как одержимость, требующая изгнания.
«В традиции Саха это понимается как начало становления шаманом — как призвание, как ответственность. Thaw приглашает зрителей увидеть эту трансформацию не как что-то, что нужно подавлять, а как-то, что важно понять», — резюмировал он.