Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии снимут фолк-хоррор в копродукции со студией из США

Действие фильма Thaw развернется в отдаленной деревне
Степан Бурнашев
Степан БурнашевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Якутская Saidam Baryl и американская Argentic Productions заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора Thaw, который, как предполагается, станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США. Об этом ТАСС сообщил сценарист и режиссер Степан Бурнашев.

«Saidam Baryl LLC (Якутск / Республика Саха) и Argentic Productions (Лос-Анджелес) подписали соглашение о копродукции фильма Thaw — мистического фолк-хоррора. Считается, что это соглашение станет первой в истории копродукцией между якутской и американской кинокомпаниями в рамках игрового полного метра», — рассказал режиссер.

Действие Thaw разворачивается в отдаленной деревне Якутии. Американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, оказывается вовлечен в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны. Когда климатическая наука пересекается с коренными космологическими представлениями, фильм стирает границы между документальным наблюдением, духовной реальностью и психологической трансформацией.

Говоря о фильме Бурнашев отметил, что в западной культуре подобное часто трактуются как одержимость, требующая изгнания.

«В традиции Саха это понимается как начало становления шаманом — как призвание, как ответственность. Thaw приглашает зрителей увидеть эту трансформацию не как что-то, что нужно подавлять, а как-то, что важно понять», — резюмировал он.