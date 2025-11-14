Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

​​​​​​​ «Я в него влюбилась как в артиста»: Юлия Высоцкая — о Юре Борисове

Юлия Высоцкая рассказала, что считает Юру Борисова «безусловной величиной большого артиста»
Кадр из сериала «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)
Кадр из сериала «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

Юлия Высоцкая рассказала в  интервью Лауре Джугелии о том, что очень хотела, чтобы Юра Борисов снялся в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Актриса призналась, что обычно не вмешивается в работу своего мужа.

«Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала», — поделилась артистка.

По словам Высоцкой, она даже показала Кончаловскому несколько фильмов с Юрой Борисовым, в том числе, картину «Капитан Волконогов бежал». Игра Борисова именно в этой ленте произвела наибольшее впечатление на Высоцкую: «Я в него влюбилась как в артиста».

Кадр из сериала «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)
Кадр из сериала «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

52-летняя актриса считает, что в Борисове сошлись «и внешние данные, и харизма, и взгляд то ли ребенка, то ли мужчины».

Эффект, который Юра производит на экране, по мнению Высоцкой, похож на эффект, производимый Аленом Делоном, хотя внешне артисты очень разные.

Также Высоцкая отметила, что в сегодняшнем молодом поколении для нее есть две безусловные величины большого артиста: Юра Борисов и Евгений Ткачук.

«Мы с Юрой подружились и приятельствуем. От всей души желаю, чтобы у него карьера складывалась так же хорошо, как сейчас», — добавила актриса.

Ранее стало известно, что 52-летняя Юлия Высоцкая и 88-летний Кончаловский тайно удочерили девочку.