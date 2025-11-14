Юлия Высоцкая рассказала в интервью Лауре Джугелии о том, что очень хотела, чтобы Юра Борисов снялся в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Актриса призналась, что обычно не вмешивается в работу своего мужа.
«Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала», — поделилась артистка.
По словам Высоцкой, она даже показала Кончаловскому несколько фильмов с Юрой Борисовым, в том числе, картину «Капитан Волконогов бежал». Игра Борисова именно в этой ленте произвела наибольшее впечатление на Высоцкую: «Я в него влюбилась как в артиста».
52-летняя актриса считает, что в Борисове сошлись «и внешние данные, и харизма, и взгляд то ли ребенка, то ли мужчины».
Эффект, который Юра производит на экране, по мнению Высоцкой, похож на эффект, производимый Аленом Делоном, хотя внешне артисты очень разные.
Также Высоцкая отметила, что в сегодняшнем молодом поколении для нее есть две безусловные величины большого артиста: Юра Борисов и Евгений Ткачук.
«Мы с Юрой подружились и приятельствуем. От всей души желаю, чтобы у него карьера складывалась так же хорошо, как сейчас», — добавила актриса.
Ранее стало известно, что 52-летняя Юлия Высоцкая и 88-летний Кончаловский тайно удочерили девочку.