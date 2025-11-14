Ричмонд
Что известно о фильме «Волки»: дата выхода, создатели и история

Кинематографический год в России обещает быть насыщенным, и один из самых ожидаемых проектов — алтайский эпос «Волки». Поклонники авторского кино и зрелых драматических историй уже ждут, когда на большие экраны выйдет фильм «Волки»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Волки
Кадр из фильма «Волки»

На фоне растущего интереса к региональному кино, в конкурсную программу «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2025 году вошел проект режиссера Михаила Кулунакова «Волки». Эта картина, снятая по мотивам реальных событий конца XIX века, покажет зрителям всю мощь и драматизм алтайского эпоса. В статье расскажем, когда на экраны выйдет фильм «Волки», кто снимался в главных ролях и каковы интересные факты о создании картины.

Когда выйдет фильм «Волки»

Премьерный путь фильма начался еще весной 2025 года на ММКФ. Показы для фестивальной публики прошли 23 и 24 апреля в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион» соответственно. Обычный зритель сможет увидеть картину в ноябре: официальная премьера в кинопрокате запланирована на 20-е число. Фильм имеет возрастное ограничение 18+, что подчеркивает его серьезный и брутальный характер.

Где и как проходили съемки фильма «Волки» 

Кадр из фильма Волки
Кадр из фильма «Волки»

Съемочный процесс был полностью погружен в аутентичную атмосферу Алтая. Локацией для съемок стали живописные окрестности села Каспа Шебалинского района Республики Алтай. Ими же когда-то вдохновился и автор литературной основы фильма — Кюгей Телесов, написавший исторический роман «Катунь весной». Операторская работа Ольги Кулунаковой стала одной из ключевых составляющих фильма, позволив запечатлеть суровую и величественную природу региона. Создателям удалось добиться эффекта живописности дикой природы, который критики сравнивают с визуальным рядом фильма «Выживший». Работа над проектом велась с огромным вниманием к деталям, чтобы донести до зрителя не только историю, но и дух Алтая.

Кто снимается в фильме «Волки»

Кадр из фильма Волки
Кадр из фильма «Волки»

Режиссером и одним из сценаристов выступил Михаил Кулунаков, для которого это вторая полнометражная работа после драмы «Тропа» (2023). Особенность актерского состава в том, что главные роли исполнили артисты Национального драматического театра Республики Алтай. Тимур Кыдыков и Арунай Тазранова исполняют роли влюбленных Токны и Кымыскай. Их судьбу омрачает персонаж Айдара Унатова — влиятельный бай Кутус. В картине также задействованы другие яркие алтайские актеры, такие как Амаду Мамадаков и Игорь Тазранов. Такой подход позволил создать каст, идеально соответствующий как драматическим, так и этнографическим задачам фильма.

О чем будет фильм «Волки»

Кадр из фильма Волки
Кадр из фильма «Волки»

В основе сюжета — классический любовный треугольник, разворачивающийся на фоне суровых алтайских обычаев конца XIX века. Молодой парень Токна и знатный, могущественный бай Кутус влюблены в одну девушку — красавицу Кымыскай. Пользуясь своим положением и традицией, Кутус похищает Кымыскай. Но девушка сбегает к своему возлюбленному Токне, и они находят укрытие в горах.

Оскорбленный и жаждущий мести, Кутус начинает против них войну, которая сначала включает мелкие пакости (убийство коровы), но быстро перерастает в полномасштабную кровную вражду, втягивающую целые роды. Это история о том, как маленькое зло, не остановленное вовремя, способно вырасти в большую трагедию, разрушающую все на своем пути.

Интересные факты о фильме «Волки»

Кадр из фильма Волки
Кадр из фильма «Волки»

Картина «Волки» — это многослойный проект, насыщенный культурными и историческими отсылками. 

  • Сюжет взят из исторического романа алтайского писателя Кюгея Телесова «Катунь весной», который, в свою очередь, опирается на предания и реальные конфликты, происходившие в окрестностях села Каспа в конце XIX века.

  • Для алтайского народа волк — священное животное, предок-прародитель. Согласно легендам, алтайцы произошли от волчицы. Эта сакральная связь является одной из ключевых тем фильма.

  • Создатели фильма уделили огромное внимание деталям. Национальные костюмы, украшения (серьги, кольца), грубые меха и кожа — все это воссоздано с исторической и культурной точностью.

  • Музыкальное сопровождение, созданное Азулаем Тадиновым, критики характеризуют как эпичное, отмечая обилие «боли, грусти и разъяренных барабанов».

  • Уже сам факт отбора картины в конкурс ММКФ и сравнение с эталонами жанра говорят о ее высоком качестве. «Волки» позиционируются как одно из самых значимых событий в российском авторском кино 2025 года.