Режиссером и одним из сценаристов выступил Михаил Кулунаков, для которого это вторая полнометражная работа после драмы «Тропа» (2023). Особенность актерского состава в том, что главные роли исполнили артисты Национального драматического театра Республики Алтай. Тимур Кыдыков и Арунай Тазранова исполняют роли влюбленных Токны и Кымыскай. Их судьбу омрачает персонаж Айдара Унатова — влиятельный бай Кутус. В картине также задействованы другие яркие алтайские актеры, такие как Амаду Мамадаков и Игорь Тазранов. Такой подход позволил создать каст, идеально соответствующий как драматическим, так и этнографическим задачам фильма.