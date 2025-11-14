Юлия Высоцкая раскрыла семейную тайну. Оказывается, четыре года назад актриса вместе с мужем Андреем Кончаловским удочерила новорожденную девочку Соню.
«Мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. Недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Ей четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Да, такое счастье у нас случилось в жизни», — сообщила Высоцкая в интервью Лауре Джугелии.
Она отметила, что девочке было девять дней, когда они ее забрали. 52-летняя актриса подчеркнула, что дети не бывают чужими.
«Кому-то везет и дети рождаются — счастье какое! Кому-то удается стать родителями с помощью медицины, а кому-то вот такое счастье, как нам с Андреем Сергеевичем. Прекрасно сказал Сергей Владимирович Михалков: “Сегодня дети, а завтра — страна”. Чем больше мы будем думать о детях, тем больше думаем о будущем страны», — отметила Высоцкая.
Звезда сериала «Хроники русской революции» призналась, что всегда хотела быть матерью пятерых детей, но у нее с супругом после рождения дочери Марии и сына Петра так и не получилось снова стать родителями. Высоцкая отметила, что наслаждается материнством и очарована своим третьим ребенком.
Напомним, Юлия Высоцкая в 1998 году вышла замуж за Андрея Кончаловского, который старше нее на 36 лет. У пары есть двое биологических детей — 26-летняя Мария и 22-летний Петр. Дочь пары уже 12 лет находится в коме после того, как попала в ДТП.