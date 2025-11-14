На Берлинском кинофестивале 2025 года состоялась премьера одного из самых обсуждаемых и самобытных проектов — комедийного хоррора «Я бы тебя пнула, если бы могла» (оригинальное название — If I Had Legs Iʼd Kick You). Режиссер Мэри Бронштейн представила зрителям безжалостно откровенный и сюрреалистичный взгляд на материнство, доведенное до точки кипения. Фильм, который критики уже называют эталоном «интимного апокалипсиса», собрал звездный международный каст и принес своей главной актрисе награду. В статье собрана информация о проекте, включая то, когда выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» для широкой аудитории, кто вошел в его актерский состав и какую историю он рассказывает.