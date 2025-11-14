На Берлинском кинофестивале 2025 года состоялась премьера одного из самых обсуждаемых и самобытных проектов — комедийного хоррора «Я бы тебя пнула, если бы могла» (оригинальное название — If I Had Legs Iʼd Kick You). Режиссер Мэри Бронштейн представила зрителям безжалостно откровенный и сюрреалистичный взгляд на материнство, доведенное до точки кипения. Фильм, который критики уже называют эталоном «интимного апокалипсиса», собрал звездный международный каст и принес своей главной актрисе награду. В статье собрана информация о проекте, включая то, когда выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» для широкой аудитории, кто вошел в его актерский состав и какую историю он рассказывает.
Когда выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет в широкий прокат в России 20 ноября 2025 года. Дистрибуцией займется кинокомпания «Вольга».
Кто снимается в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Режиссер Мэри Бронштейн собрала для своего проекта нетривиальный и яркий актерский ансамбль, где главную роль исполнила признанная голливудская звезда, а на второстепенные роли пригласили неожиданных дебютантов. Вот кто играет в картине:
Роуз Бирн («28 недель спустя», «Астрал», «Люди Икс») в роли Линды;
Конан О’Брайен (известный телеведущий и комик) в роли терапевта Линды;
ASAP Rocky (рэпер) в роли администратора мотеля;
Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром», «Имя розы») в роли мужа Линды, капитана дальнего плавания;
Сама Мэри Бронштейн (режиссер фильма) в роли доктора Спринга.
О чем будет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Фильм рассказывает историю Линды — матери, чья жизнь превращается в череду абсурдных и пугающих катастроф. Ее маленькая дочь страдает от загадочной болезни и вынуждена быть подключенной через трубку в животе к специальному аппарату, который постоянно ломается. В это же время в их квартире рушится потолок, а муж-моряк находится в далекой командировке, оставив Линду один на один с нарастающей тревогой.
Будничная рутина ухода за больным ребенком, рабочие сеансы в качестве психотерапевта, чьи собственные силы на исходе, и столкновения с назойливыми окружающими (например, с охранником на парковке) складываются в сюрреалистический хоррор. Фильм мастерски исследует тему материнского травматизма, превращая ежедневные стрессы в напряженный экшен, где метафорические и реальные дыры в бытии героини угрожают поглотить ее целиком.
Интересные факты о фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Фильм, который взорвал Берлинале, хранит несколько удивительных секретов о своем рождении.
Фестивальный триумф. Картина была отобрана в программы сразу двух престижных фестивалей — «Сандэнса» и Берлинале. За роль в этом фильме Роуз Бирн получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2025 году.
Источники вдохновения. Режиссер Мэри Бронштейн вдохновлялась фильмом Дэвида Линча «Голова-ластик», а визуальный образ дыры в потолке отсылает к работам художника Джеймса Таррелла.
Операторская работа. Съемки велись оператором Кристофером Мессиной, известным по коллаборациям с братьями Сэфди. Значительная часть фильма снята сверхкрупными планами лица Роуз Бирн, что создает эффект предельной эмоциональной близости с героиней.
Продюсерская поддержка. Одним из продюсеров проекта выступил Джош Сэфди, известный по провокационным независимым фильмам («Летаргия», «Бог знает что», «Черный воздушный шар»).