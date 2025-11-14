Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»: дата выхода самого честного фильма о материнстве

Хватит умиляться идеальным матерям из соцсетей. Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет в ноябре и покажет материнство без прикрас — с истериками, яростью и сюрреалистичным хоррором будней
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Я бы тебя пнула, если бы могла
Кадр из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

На Берлинском кинофестивале 2025 года состоялась премьера одного из самых обсуждаемых и самобытных проектов — комедийного хоррора «Я бы тебя пнула, если бы могла» (оригинальное название — If I Had Legs Iʼd Kick You). Режиссер Мэри Бронштейн представила зрителям безжалостно откровенный и сюрреалистичный взгляд на материнство, доведенное до точки кипения. Фильм, который критики уже называют эталоном «интимного апокалипсиса», собрал звездный международный каст и принес своей главной актрисе награду. В статье собрана информация о проекте, включая то, когда выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» для широкой аудитории, кто вошел в его актерский состав и какую историю он рассказывает.

Когда выйдет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» выйдет в широкий прокат в России 20 ноября 2025 года. Дистрибуцией  займется кинокомпания «Вольга». 

Кто снимается в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Раким Роки и Роуз Бирн в фильме Я бы тебя пнула, если бы могла
Раким Роки и Роуз Бирн в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Режиссер Мэри Бронштейн собрала для своего проекта нетривиальный и яркий актерский ансамбль, где главную роль исполнила признанная голливудская звезда, а на второстепенные роли пригласили неожиданных дебютантов. Вот кто играет в картине:

  • Роуз Бирн («28 недель спустя», «Астрал», «Люди Икс») в роли Линды;

  • Конан О’Брайен (известный телеведущий и комик) в роли терапевта Линды;

  • ASAP Rocky (рэпер) в роли администратора мотеля;

  • Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром», «Имя розы») в роли мужа Линды, капитана дальнего плавания;

  • Сама Мэри Бронштейн (режиссер фильма) в роли доктора Спринга.

О чем будет фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кадр из фильма Я бы тебя пнула, если бы могла
Кадр из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Фильм рассказывает историю Линды — матери, чья жизнь превращается в череду абсурдных и пугающих катастроф. Ее маленькая дочь страдает от загадочной болезни и вынуждена быть подключенной через трубку в животе к специальному аппарату, который постоянно ломается. В это же время в их квартире рушится потолок, а муж-моряк находится в далекой командировке, оставив Линду один на один с нарастающей тревогой.

Будничная рутина ухода за больным ребенком, рабочие сеансы в качестве психотерапевта, чьи собственные силы на исходе, и столкновения с назойливыми окружающими (например, с охранником на парковке) складываются в сюрреалистический хоррор. Фильм мастерски исследует тему материнского травматизма, превращая ежедневные стрессы в напряженный экшен, где метафорические и реальные дыры в бытии героини угрожают поглотить ее целиком.

Интересные факты о фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кадр из фильма Я бы тебя пнула, если бы могла
Кадр из фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Фильм, который взорвал Берлинале, хранит несколько удивительных секретов о своем рождении.

  • Фестивальный триумф. Картина была отобрана в программы сразу двух престижных фестивалей — «Сандэнса» и Берлинале. За роль в этом фильме Роуз Бирн получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2025 году.

  • Источники вдохновения. Режиссер Мэри Бронштейн вдохновлялась фильмом Дэвида Линча «Голова-ластик», а визуальный образ дыры в потолке отсылает к работам художника Джеймса Таррелла.

  • Операторская работа. Съемки велись оператором Кристофером Мессиной, известным по коллаборациям с братьями Сэфди. Значительная часть фильма снята сверхкрупными планами лица Роуз Бирн, что создает эффект предельной эмоциональной близости с героиней.

  • Продюсерская поддержка. Одним из продюсеров проекта выступил Джош Сэфди, известный по провокационным независимым фильмам («Летаргия», «Бог знает что», «Черный воздушный шар»).