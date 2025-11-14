Сериал основан на романе рок-музыканта Ника Кейва и обещает зрителям смесь едкого юмора, трогательной драмы и сюрреализма. Проект объединил звездный актерский состав и именитую съемочную группу. В статье собрана вся ключевая информация о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Смерть Банни Манро», кто вошел в актерский ансамбль и какую историю он расскажет.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Смерть Банни Манро»
Премьера первого сезона сериала «Смерть Банни Манро» состоится 20 ноября 2025 года. Мини-сериал будет выпущен единовременно по всему миру и будет состоять из шести эпизодов.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Смерть Банни Манро»
Роль Банни Манро, неудавшегося отца и отпетого бабника, исполнил один из самых востребованных британских актеров современности — Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона», «Дом Дракона»). Ему составили компанию:
Рафаэль Мате — Банни-младший;
Сара Грин («Однажды в Ирландии») — Либби;
Линдси Дункан («Сделано в Италии», «Одаренная») — Дорис Пеннингтон;
Элизабет Беррингтон («Залечь на дно в Брюгге») — Шарлотта Парновар;
Дэвид Трелфолл, Роберт Гленистер и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Смерть Банни Манро»
После того как его жена Либби совершает самоубийство, разъездной продавец косметики Банни Манро — законченный сексоголик и женоненавистник — остается один со своим девятилетним сыном. Не имея ни малейшего понятия о том, как быть отцом, Банни берет мальчика в безумное автомобильное путешествие по югу Англии.
Пока Банни-старший пытается заглушить горе алкоголем и бесконечными интрижками с клиентками, Банни-младший общается с призраком своей матери и все больше разочаровывается в отце-неудачнике. Их путешествие становится мучительным и одновременно комичным квестом, в котором Банни-старшему предстоит пересмотреть свои устаревшие представления о мужественности и отцовском долге.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Смерть Банни Манро»
«Смерть Банни Манро» — это проект со своей особой атмосферой и обстоятельствами создания. Ниже приведем несколько любопытных деталей, которые остались за кулисами и раскрывают сериал с неожиданной стороны.
Литературная основа. Сериал снят по роману «Смерть Банни Манро». Его автором является Ник Кейв — рок-звезда и лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds. Сам музыкант выступил исполнительным продюсером проекта.
Звездный сценарий. Адаптацией книги занимался Пит Джексон (Somewhere Boy), а не Питер Джексон, как можно было бы подумать из-за схожести фамилий.
Продюсерский дебют. Мэтт Смит, наряду с Ником Кейвом, является одним из исполнительных продюсеров сериала, что говорит о его глубокой личной вовлеченности в проект.
Мнение создателей. Ник Кейв выразил восторг по поводу выбора Мэтта Смита на главную роль, заявив, что не может представить никого лучше для воплощения «порочной красы» Банни Манро.