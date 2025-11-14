После того как его жена Либби совершает самоубийство, разъездной продавец косметики Банни Манро — законченный сексоголик и женоненавистник — остается один со своим девятилетним сыном. Не имея ни малейшего понятия о том, как быть отцом, Банни берет мальчика в безумное автомобильное путешествие по югу Англии.