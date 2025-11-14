Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «Смерть Банни Манро»: дата выхода проекта, звездный состав и литературная основа

Отчаянный бабник, нелепое путешествие и призрак бывшей жены — все это увидят зрители в черной комедии «Смерть Банни Манро». Осталось лишь дождаться, когда выйдет первый сезон этого провокационного проекта
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Смерть Банни Манро
Кадр из сериала «Смерть Банни Манро»

Сериал основан на романе рок-музыканта Ника Кейва и обещает зрителям смесь едкого юмора, трогательной драмы и сюрреализма. Проект объединил звездный актерский состав и именитую съемочную группу. В статье собрана вся ключевая информация о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Смерть Банни Манро», кто вошел в актерский ансамбль и какую историю он расскажет.

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Смерть Банни Манро»

Премьера первого сезона сериала «Смерть Банни Манро» состоится 20 ноября 2025 года. Мини-сериал будет выпущен единовременно по всему миру и будет состоять из шести эпизодов.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Смерть Банни Манро»

Мэтт Смит в сериале Смерть Банни Манро
Мэтт Смит в сериале «Смерть Банни Манро»

Роль Банни Манро, неудавшегося отца и отпетого бабника, исполнил один из самых востребованных британских актеров современности — Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона», «Дом Дракона»). Ему составили компанию:

О чем будет 1-й сезон сериала «Смерть Банни Манро»

Кадр из сериала Смерть Банни Манро
Кадр из сериала «Смерть Банни Манро»

После того как его жена Либби совершает самоубийство, разъездной продавец косметики Банни Манро — законченный сексоголик и женоненавистник — остается один со своим девятилетним сыном. Не имея ни малейшего понятия о том, как быть отцом, Банни берет мальчика в безумное автомобильное путешествие по югу Англии.

Пока Банни-старший пытается заглушить горе алкоголем и бесконечными интрижками с клиентками, Банни-младший общается с призраком своей матери и все больше разочаровывается в отце-неудачнике. Их путешествие становится мучительным и одновременно комичным квестом, в котором Банни-старшему предстоит пересмотреть свои устаревшие представления о мужественности и отцовском долге.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Смерть Банни Манро»

Кадр из сериала Смерть Банни Манро
Кадр из сериала «Смерть Банни Манро»

«Смерть Банни Манро» — это проект со своей особой атмосферой и обстоятельствами создания. Ниже приведем несколько любопытных деталей, которые остались за кулисами и раскрывают сериал с неожиданной стороны.

  • Литературная основа. Сериал снят по роману «Смерть Банни Манро». Его автором является Ник Кейв — рок-звезда и лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds. Сам музыкант выступил исполнительным продюсером проекта.

  • Звездный сценарий. Адаптацией книги занимался Пит Джексон (Somewhere Boy), а не Питер Джексон, как можно было бы подумать из-за схожести фамилий.

  • Продюсерский дебют. Мэтт Смит, наряду с Ником Кейвом, является одним из исполнительных продюсеров сериала, что говорит о его глубокой личной вовлеченности в проект.

  • Мнение создателей. Ник Кейв выразил восторг по поводу выбора Мэтта Смита на главную роль, заявив, что не может представить никого лучше для воплощения «порочной красы» Банни Манро.