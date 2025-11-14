Картина, которая позиционируется как остросоциальный саспенс, предлагает взглянуть на то, как идиллия роскошной жизни оборачивается борьбой за выживание. В центре сюжета — семья, столкнувшаяся с разгулом стихии и голодными хищниками. Статья расскажет о том, что известно о проекте: когда выйдет фильм «Ночь койота», кто вошел в его состав и какую историю он поведает зрителю.
Когда выйдет фильм «Ночь койота»
Мировая премьера состоялась 20 сентября 2025 года, а в России картина станет доступна зрителям 18 декабря 2025 года. На текущий момент фильм уже можно посмотреть на различных цифровых платформах.
Кто снимается в фильме «Ночь койота»
Режиссер Колин Минихан собрал для съемок в своем новом проекте команду узнаваемых актеров, хорошо знакомых поклонникам жанра:
Джастин Лонг («Варвар», «Джиперс Криперс», «Бивень»);
Кейт Босворт («Двадцать одно», «Все еще Элис», «У моря»), которая также выступила одним из продюсеров проекта;
Кэтрин МакНамара («Хор», «Флэш»);
Бриттани Аллен («Девушка в ящике», «Пацаны»);
Мила Харрис («Династия», «Выхода нет»).
Также в проекте приняли участие Кейр О’Доннелл, Норберт Лео Батц, Норма Нивия, Кевин Глинн, сгенерированные ИИ койоты и др.
О чем будет фильм «Ночь койота»
Семья Стюарт, добившись успеха, переезжает в дом своей мечты, расположенный в престижном районе на Голливудских холмах. Их жизнь кажется идеальной и напоминает сказку. Однако она быстро оборачивается кошмаром, когда на Лос-Анджелес обрушивается мощный ураган. Стихия оставляет семью без электричества, связи и возможности уехать.
Положение усугубляется, когда последствия урагана дополняет масштабный лесной пожар, отрезающий Стюартам все пути к отступлению. Оказавшись в ловушке в своем же райском уголке, они сталкиваются с новой, неожиданной угрозой: на улицы элитного пригорода выходит стая голодных и агрессивных койотов. Теперь героям предстоит не просто выжить в условиях двойной катастрофы, но и сохранить рассудок и семейные узы, столкнувшись лицом к лицу с дикой природой, пришедшей на их порог. Официальный российский слоган проекта — «Богачам здесь не место» — намекает на социальный подтекст, лежащий в основе этого хоррора.