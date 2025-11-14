Положение усугубляется, когда последствия урагана дополняет масштабный лесной пожар, отрезающий Стюартам все пути к отступлению. Оказавшись в ловушке в своем же райском уголке, они сталкиваются с новой, неожиданной угрозой: на улицы элитного пригорода выходит стая голодных и агрессивных койотов. Теперь героям предстоит не просто выжить в условиях двойной катастрофы, но и сохранить рассудок и семейные узы, столкнувшись лицом к лицу с дикой природой, пришедшей на их порог. Официальный российский слоган проекта — «Богачам здесь не место» — намекает на социальный подтекст, лежащий в основе этого хоррора.