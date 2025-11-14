Ричмонд
Что известно о фильме «Ночь койота»: дата выхода и другие подробности

После долгого затишья Колин Минихан возвращается с новым проектом. Когда выйдет фильм «Ночь койота», зрители смогут увидеть хоррор о том, как стихия и голодные хищники атакуют мир богачей
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ночь койота
Кадр из фильма «Ночь койота»

Картина, которая позиционируется как остросоциальный саспенс, предлагает взглянуть на то, как идиллия роскошной жизни оборачивается борьбой за выживание. В центре сюжета — семья, столкнувшаяся с разгулом стихии и голодными хищниками. Статья расскажет о том, что известно о проекте: когда выйдет фильм «Ночь койота», кто вошел в его состав и какую историю он поведает зрителю.

Когда выйдет фильм «Ночь койота»

Мировая премьера состоялась 20 сентября 2025 года, а в России картина станет доступна зрителям 18 декабря 2025 года. На текущий момент фильм уже можно посмотреть на различных цифровых платформах.

Кто снимается в фильме «Ночь койота»

Джастин Лонг в фильме Ночь койота
Джастин Лонг в фильме «Ночь койота»

Режиссер Колин Минихан собрал для съемок в своем новом проекте команду узнаваемых актеров, хорошо знакомых поклонникам жанра: 

Также в проекте приняли участие Кейр О’Доннелл, Норберт Лео Батц, Норма Нивия, Кевин Глинн, сгенерированные ИИ койоты и др. 

О чем будет фильм «Ночь койота»

Кадр из фильма Ночь койота
Кадр из фильма «Ночь койота»

Семья Стюарт, добившись успеха, переезжает в дом своей мечты, расположенный в престижном районе на Голливудских холмах. Их жизнь кажется идеальной и напоминает сказку. Однако она быстро оборачивается кошмаром, когда на Лос-Анджелес обрушивается мощный ураган. Стихия оставляет семью без электричества, связи и возможности уехать.

Положение усугубляется, когда последствия урагана дополняет масштабный лесной пожар, отрезающий Стюартам все пути к отступлению. Оказавшись в ловушке в своем же райском уголке, они сталкиваются с новой, неожиданной угрозой: на улицы элитного пригорода выходит стая голодных и агрессивных койотов. Теперь героям предстоит не просто выжить в условиях двойной катастрофы, но и сохранить рассудок и семейные узы, столкнувшись лицом к лицу с дикой природой, пришедшей на их порог. Официальный российский слоган проекта — «Богачам здесь не место» — намекает на социальный подтекст, лежащий в основе этого хоррора.