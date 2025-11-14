Марк Богатырев показал «грустные» кадры на фоне развода с Арнтгольц

«Время всегда расставляет все на свои места… Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, “далекое” спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое “Я” медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего “бессознательного” в горячее-НЕИЗБЕЖНОЕ будущее. ШерШеЛя-ФаМ», — поделился философскими размышлениями звезда сериала «Кухня».