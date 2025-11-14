Марк Богатырев показал «грустные» кадры на фоне развода с Арнтгольц

Марк Богатырев в личном блоге разместил черно-белые снимки. На кадрах 40-летний актер, который разводится с женой Татьяной Арнтгольц, был запечатлен в меланхоличном и грустном настроении.
«Время всегда расставляет все на свои места… Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, “далекое” спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое “Я” медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего “бессознательного” в горячее-НЕИЗБЕЖНОЕ будущее. ШерШеЛя-ФаМ», — поделился философскими размышлениями звезда сериала «Кухня».
В последнее время ходят слухи о том, что Богатырев разводится со своей женой. Заявление о расторжении брака было зарегистрировано 10 ноября. Несмотря на это, актер опроверг новости о расставании с Арнтгольц.
«Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая‑то ошибка», — заявил артист в разговоре с Super.ru.
А вот мировой судья подтвердил слухи о том, что Богатырев подал на развод.
«Мировому судье судебного участка № 406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен», — говорится Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Позже стало известно, что суд начнет бракоразводный процесс актеров 27 ноября 2025 года.
Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились в 2020-м. Спустя год у пары родился сын Данила. Ранее актриса состояла в браке с актером Иваном Жидковым, от которого у нее есть 16-летняя дочь Мария.