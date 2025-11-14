Ричмонд
Звезда турецкого сериала «Зимородок» Эмре Алтуг прилетел в Москву

Турецкий актер приехал в Россию с концертом
Эмре Алтуг в сериале «Зимородок»
Эмре Алтуг в сериале «Зимородок»Источник: Кадр из сериала «Зимородок»

Турецкий актер Эмре Алтуг, звезда популярного сериала «Зимородок», прилетел в Москву. Об этом сообщает Telegam-канал Super.

По информации источника, артист прилетел в столичный аэропорт Внуково, где его уже ждали фанаты. Он сфотографировался и раздал автографы, после чего направился в отель.

В Россию Эмре приехал с концертом: на одной из столичных площадок пройдет его выступление в качестве музыканта.

В марте 2025 года стало известно, что турецкий актер Джан Яман, прибывший в Москву на презентацию нового сериала «Эль Турко», заявил, что не знает российского актера Юру Борисова.