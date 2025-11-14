Ричмонд
Светлана Ходченкова рассказала, что не боится возрастных ролей

Актриса призналась в интервью Кино Mail, что легко относится к возрасту

Светлана Ходченкова рассказала в большом интервью Кино Mail, что не боится играть ни 17-летних («Маме снова 17»), ни 200-летних героинь («Яга на нашу голову»).

По словам 42-летней актрисы, сложность заключается не в возрасте, а в «физике, которую актеру предстоит там делать».

Кадр из фильма «Яга на нашу голову»
Кадр из фильма «Яга на нашу голову»

Актриса отметила, что не испытывает страха пред возрастными ролями. «Страх в том, чтобы увидеть себя в зеркале с морщинками? Нет, я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — отметила исполнительница.

Кадр из фильма «Благословите женщину»
Кадр из фильма «Благословите женщину»

Также Ходченкова напомнила, что начинала актерскую карьеру с фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину», где играла сначала 18-летнюю, потом женщину за сорок и за пятьдесят.