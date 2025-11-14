Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание «Инсайдер» уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.