42-летняя звезда «Универа» кардинально сменила имидж

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова перекрасила волосы. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость кардинально сменила имидж и показала результат в салоне. Актриса перекрасила волосы в розовый. При этом перед камерой она была без макияжа.
Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
Ранее Наталья Рудова снялась без макияжа и укладки на тренировке.