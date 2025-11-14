Ричмонд
Ирина Пегова показала себя в купальнике, снявшись в полный рост

Актриса опубликовала откровенное фото в соцсети
Актриса Ирина Пегова показала фигуру в купальнике, снявшись в полный рост. 47-летняя звезда позировала в цветном монокини на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка отдыхает с возлюбленным Сергеем Мариным в Дубае.

Знаменитость недавно рассекретила роман с коллегой. Пара в июне 2025 года появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Актриса признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.