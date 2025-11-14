Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети

В следующем посте Шумер ответила на вопросы подписчиков о причинах такого шага: «Я горжусь тем, как всегда выглядела. Я работала над тем, чтобы избавиться от боли, и, наконец, мне это удалось. Мой эндометриоз протекает легче. Моя спина заживает. У меня больше нет синдрома Кушинга, поэтому мое лицо снова стало нормальным. Я благодарна за то, что я сильная и здоровая, особенно ради своего сына. Но ваши соцсети — это не ваша личность, это то, что вы хотите показать миру. Я чувствую себя сильной и красивой, и мне было приятно делиться этим».