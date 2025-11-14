Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети

Комедийная актриса убрала фотографии до похудения из личного блога
Эми Шумер
Эми ШумерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Эми Шумер опровергла слухи о том, что она удалила все свои фотографии, на которых она запечатлена до похудения, потому что ей якобы не нравилось, как она выглядит. 44-летняя комедийная актриса почистила профиль в соцсети, оставив лишь карусель из снимков в красном мини-платье, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.

В следующем посте Шумер ответила на вопросы подписчиков о причинах такого шага: «Я горжусь тем, как всегда выглядела. Я работала над тем, чтобы избавиться от боли, и, наконец, мне это удалось. Мой эндометриоз протекает легче. Моя спина заживает. У меня больше нет синдрома Кушинга, поэтому мое лицо снова стало нормальным. Я благодарна за то, что я сильная и здоровая, особенно ради своего сына. Но ваши соцсети — это не ваша личность, это то, что вы хотите показать миру. Я чувствую себя сильной и красивой, и мне было приятно делиться этим».

Эми Шумер, фото: соцсети
Эми Шумер, фото: соцсети

Эми настаивает на том, что она не собиралась специально худеть и что ее главным приоритетом всегда было здоровье: «Я уверена, что мой вес всегда будет колебаться. Я женщина в период перименопаузы, принимаю гормональные препараты. Желаю вам сил и любви к себе на любом пути, который вы выберете, при условии, что он будет добрым и уважительным по отношению ко всем людям. Независимо от их веса, расы или религии, мира вам!»

Словно в подтверждение своих слов, Шумер позже опубликовала некомплиментарное фото, на котором она запечатлена в больнице без макияжа и с растрепанными волосами. Звезда открыто говорит о том, что принимает препараты для похудения, чтобы улучшить свое здоровье.

Ранее Эми Шумер показала плоский живот после похудения.