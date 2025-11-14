Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети

Эми Шумер опровергла слухи о том, что она удалила все свои фотографии, на которых она запечатлена до похудения, потому что ей якобы не нравилось, как она выглядит. 44-летняя комедийная актриса почистила профиль в соцсети, оставив лишь карусель из снимков в красном мини-платье, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.
В следующем посте Шумер ответила на вопросы подписчиков о причинах такого шага: «Я горжусь тем, как всегда выглядела. Я работала над тем, чтобы избавиться от боли, и, наконец, мне это удалось. Мой эндометриоз протекает легче. Моя спина заживает. У меня больше нет синдрома Кушинга, поэтому мое лицо снова стало нормальным. Я благодарна за то, что я сильная и здоровая, особенно ради своего сына. Но ваши соцсети — это не ваша личность, это то, что вы хотите показать миру. Я чувствую себя сильной и красивой, и мне было приятно делиться этим».
Эми настаивает на том, что она не собиралась специально худеть и что ее главным приоритетом всегда было здоровье: «Я уверена, что мой вес всегда будет колебаться. Я женщина в период перименопаузы, принимаю гормональные препараты. Желаю вам сил и любви к себе на любом пути, который вы выберете, при условии, что он будет добрым и уважительным по отношению ко всем людям. Независимо от их веса, расы или религии, мира вам!»
Словно в подтверждение своих слов, Шумер позже опубликовала некомплиментарное фото, на котором она запечатлена в больнице без макияжа и с растрепанными волосами. Звезда открыто говорит о том, что принимает препараты для похудения, чтобы улучшить свое здоровье.
Ранее Эми Шумер показала плоский живот после похудения.