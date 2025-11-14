«Алиса в Стране Чудес» (2025) — музыкальный фильм, представляющий собой экранизацию культового аудиоспектакля 1976 года, поставленного по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла. В основе сюжета — история 15-летней Алисы, которая попала не куда-нибудь, а в самую настоящую Страну чудес. В Зазеркалье времени будто не существует и всегда светит яркое летнее солнце. Здесь живут знакомые Алисе люди, вот только зовутся они антиподами и не узнают девочку. Главные роли в фильме сыграли Анна Пересильд (Алиса), Милош Бикович (Шляпник), Паулина Андреева, Андрей Федорцов, Кристина Бабушкина, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и др. В статье расскажем, где проходили съемки «Алисы в Стране Чудес», и поделимся интересными фактами об этом кинопроекте.
Локации, в которых был снят фильм «Алиса в Стране чудес» (2025)
В фильме «Алиса в Стране Чудес» (2025) локации играют не меньшую роль, чем герои. Каждое место отражает внутренний путь Алисы. Съемки проходили в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ. В контексте кино это не просто точки на карте, а миры, в которых героиня проходит путь от столкновения с действительностью до осознания себя и выхода за пределы привычного.
Москва
Отсюда начинается история: город из стекла и металла, утопающий в холодном блеске витрин и неоновых отражений. Здесь нет места волшебству. Режиссер намеренно лишает пространство сказочной романтики, превращая столицу в символ современного мира, полного отчуждения и техногенного блеска. Москва становится своеобразным зеркалом, в котором отражается внутренний разлад героини. На фоне ее каменных улиц и стерильных огней Алиса впервые сталкивается с границей между обыденным и невероятным, ощущает хрупкость реальности и именно в этот момент делает свой первый шаг в Зазеркалье.
Сочи и Абхазия
Южные пейзажи становятся живым сердцем фильма, его дыханием. Леса, поросшие мхом, заброшенные парки, прозрачные горные ручьи — все это не просто фон, а самостоятельный персонаж, создающий ощущение погружения в саму суть Страны Чудес. Здесь нет искусственности, только первозданная красота и хрупкое равновесие между сном и явью. В этих местах снимали сцены пробуждения Алисы — моменты, когда грань между реальностью и воображением стерта, а зритель, как и героиня, перестает понимать, где заканчивается мир сна и начинается другой, не менее странный мир правды.
Эмираты
Финальные сцены картины снимались среди безмолвных песков и сияющих стеклянных башен Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь пейзаж словно выходит за пределы человеческого восприятия: пустыня растворяется в горизонте, а небоскребы отражают небо так, будто сами принадлежат иной реальности.
Интересные факты о фильме
За кулисами фильма «Алиса в Стране Чудес» (2025) скрывается множество деталей, которые помогают понять масштаб и замысел проекта. Ниже — несколько интересных фактов о фильме.
В основе музыкального оформления фильма — песни Владимира Высоцкого из аудиоспектакля 1976 года. Стоит отметить, что композитор Владислав Саратовкин создал к стихам Высоцкого новые мелодии.
В этой версии фильма отсутствует Чеширский Кот. Песню Алисы про цифры исполняет Учительница (Кристина Бабушкина), а песня Попугая получила новое звучание и превратилась в гимн пиратов, стремящихся попасть из мира антиподов в место, где существует время.
Зрители начали критиковать фильм еще на этапе выхода тизера. Среди основных претензий — чрезмерная театральность, неудачный кастинг актеров и слабый сценарий. Многие сравнивали проект с голливудской версией Тима Бертона, где Алису сыграла Миа Васиковска, а Шляпника — Джонни Депп. При этом кассовые сборы превысили 1 млрд рублей. Этой отметки фильм достиг за несколько недель проката.