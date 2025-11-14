Южные пейзажи становятся живым сердцем фильма, его дыханием. Леса, поросшие мхом, заброшенные парки, прозрачные горные ручьи — все это не просто фон, а самостоятельный персонаж, создающий ощущение погружения в саму суть Страны Чудес. Здесь нет искусственности, только первозданная красота и хрупкое равновесие между сном и явью. В этих местах снимали сцены пробуждения Алисы — моменты, когда грань между реальностью и воображением стерта, а зритель, как и героиня, перестает понимать, где заканчивается мир сна и начинается другой, не менее странный мир правды.