17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта кардинально сменил имидж

Сын актеров Джоли и Питта Нокс перекрасил волосы в розовый цвет

Сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс кардинально сменил имидж. Об этом сообщает The Blast.

Нокс Джоли Питт
Нокс Джоли ПиттИсточник: Соцсети

17-летний сын знаменитостей перекрасил волосы в розовый цвет. Нокса засняли на занятиях по тайскому боксу.

У звезд есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Летом стало известно, что Брэд Питт отказался от общения с детьми от Анджелины Джоли из-за обиды.

Ранее Брэд Питт в новом образе впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной.