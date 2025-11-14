17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта кардинально сменил имидж

Сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс кардинально сменил имидж. Об этом сообщает The Blast.
17-летний сын знаменитостей перекрасил волосы в розовый цвет. Нокса засняли на занятиях по тайскому боксу.
У звезд есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.
Летом стало известно, что Брэд Питт отказался от общения с детьми от Анджелины Джоли из-за обиды.
Ранее Брэд Питт в новом образе впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной.