Жена Янковского снялась в платье с голой спиной и разрезом до бедра

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актеры растят сына. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.