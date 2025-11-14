Жена Янковского снялась в платье с голой спиной и разрезом до бедра

Актриса Диана Пожарская снялась в платье с разрезом для рекламы бренда 2Mood. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в черном платье с голой спиной и разрезом до бедра. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.
Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актеры растят сына. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.
