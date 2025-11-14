Ричмонд
«Я понимаю, что такое Родина!»: Метелкин о своей роли в боевике «Завербованный»

Шпионский боевик «Завербованный» выйдет в российский прокат 15 января 2026 года

Шпионский боевик «Завербованный» появится в российских кинотеатрах 15 января 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили пресс-службе проекта.

Режиссер Андрей Пантелеев раскрыл главную философскую линию картины: по его словам, фильм рассказывает о том, как честь, достоинство, верность и дружба помогают человеку победить врага и встать на сторону добра и справедливости.

«Центральная тема фильма — борьба каждого человека с “бесами” внутри себя, с тлетворными идеями превосходства одних людей над другими. Мы живем в мире, где правда и ложь смешиваются и меняются местами. Люди, которые еще вчера являлись твоими единомышленниками, вдруг подхватывают “вирус” лжи, превращаясь в настоящих “бесов”», — пояснил он.

В центре истории — следователь по особо важным делам Андрей Романов (Александр Метелкин). Ему поручено возглавить секретную межведомственную группу для нейтрализации угрозы биологического оружия, разрабатываемого вражеской лабораторией.

Кадр из фильма «Завербованный»
Кадр из фильма «Завербованный»

Артист назвал проект захватывающим боевиком с яркими экшн-сценами. Он отметил, что роль стала для него новым опытом.

«Разумеется, мне очень близки действия моего героя: я понимаю, что такое Родина!» — заявил артист.

В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин и другие. Проект создан кинокомпаниями Fenix Cinema Production, Goldfield Entertainment и «Веста» при поддержке дистрибьютора «Центр кино».