Эффектно разжевали фокус: какой получилась долгожданная «Иллюзия обмана 3»

Такой подход может разочаровать человека, предпочитающего оставаться в неведении и верить в чудо, да еще и обнажает основную проблему фильма. Третья «Иллюзия» — завораживающе глупое кино, в котором и фокусы, и сюжетные ходы кажутся предельно неубедительными (а в некоторых случаях — и вовсе лишними, как, например, зрелищная, но бестолковая ветка, посвященная вышеупомянутому головоломному замку). Главный фокус самой ленты в следующем: чем подробнее авторы стараются рассказать о том, как все было на самом деле, тем меньше хочется верить в происходящее на экране.