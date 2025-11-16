Эффектно разжевали фокус: какой получилась долгожданная «Иллюзия обмана 3»

О чем фильм «Иллюзия обмана 3»
Команда иллюзионистов, называющих себя «Всадниками», после десятилетнего перерыва решает вернуться к выступлениям. Собравшаяся ради шоу публика остается в восторге. Почти никто не замечает, что настоящих «Всадников» на сцене не было — на самом деле мероприятие с помощью голограмм и прочих технических «чудес» устроила троица молодых друзей-фокусников: Боско, Чарли и Джун.
Обман раскрывает только Джей Ди Атлас, один из «Всадников». Он приходит на квартиру к молодежи познакомиться, а также сообщить, что собирается задействовать всех троих в крупнейшей афере века. Секретная организация «Око» прислала Атласу карту таро с заданием: необходимо выкрасть «Сердце», огромный драгоценный камень, принадлежащий Веронике Вандербург, главе алмазодобывающей компании. По какой-то причине та же карта советует опытному иллюзионисту заручиться поддержкой трех относительных новичков.
Зачем смотреть
«Иллюзия обмана 3» — полное спецэффектов экшен-кино, в котором аудитории сперва показывают фокусы, а потом еще и объясняют, как они были организованы; зрители такой формат любят. Более того, в фильме нашлось место не только для иллюзий и гипноза. В частности, в середине картины герои оказываются в замке, напичканном головоломками и секретами, эдакой локации из компьютерного квеста. Есть еще и вполне традиционные боевые сцены — например, юная иллюзионистка Джун (Ариана Гринблатт) демонстрирует развитые навыки ведения рукопашного боя.
Кстати, о молодежи: Гринблатт, Доминик Сесса (Боско) и Джастис Смит (Чарли) — лучшее нововведение третьей «Иллюзии», нет никаких сомнений, что всех троих постараются переправить и в неизбежный четвертый фильм. Их часто непочтительные реплики, любовь к селфи и юношеская самоуверенность разбавляют душноватую атмосферу, установившуюся между основными «Всадниками».
При этом у поклонников предыдущих частей нет поводов для переживаний: все ключевые участники на месте. Джесси Айзенберг (Атлас) по-прежнему отталкивающе заносчив, Вуди Харрельсон (Мерритт Маккинни) еще не целиком растерял харизму, Айла Фишер, чья героиня Хенли Ривз вроде как стала домохозяйкой, сохранила сексапильность, Дэйв Франко… Про Джека Уайлдера, персонажа последнего, можно сказать, что на фоне коллег он выглядит довольно блеклым, зато по большей части не отсвечивает.
Почему можно не смотреть
Аудитории нравится, когда ей разъясняют внутреннее устройство фокуса, но создатели «Иллюзии обмана 3» с этим, пожалуй, немного переусердствовали. Они не просто разъясняют, а буквально разжевывают — так, чтобы даже у самого невнимательного зрителя не осталось никаких сомнений.
Такой подход может разочаровать человека, предпочитающего оставаться в неведении и верить в чудо, да еще и обнажает основную проблему фильма. Третья «Иллюзия» — завораживающе глупое кино, в котором и фокусы, и сюжетные ходы кажутся предельно неубедительными (а в некоторых случаях — и вовсе лишними, как, например, зрелищная, но бестолковая ветка, посвященная вышеупомянутому головоломному замку). Главный фокус самой ленты в следующем: чем подробнее авторы стараются рассказать о том, как все было на самом деле, тем меньше хочется верить в происходящее на экране.