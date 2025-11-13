Брэд Питт подавлен из-за продажи его откровенных фото 30-летней давности

«Брэд подавлен. Эти фотографии стали вторжением в личную жизнь, и то, что должно было быть веселым и интимным времяпрепровождением с Гвинет, превратилось в грязное зрелище для публики. (…) Теперь, когда у Брэда и Гвинет выросли дети, они, конечно же, не хотят, чтобы этот скандал из их прошлого снова всплыл», — заявил инсайдер.