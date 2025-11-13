Ричмонд
Брэд Питт подавлен из-за продажи его откровенных фото 30-летней давности

Речь идет об архивных снимках, снятый папарацци на острове Сен-Бартелеми в Карибском море
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт
Гвинет Пэлтроу и Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Стала известна реакция американского актера Брэда Питта на продажу его откровенных фото с коллегой и бывшей возлюбленной Гвинет Пэлтроу. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на близкие к Питту источники.

Речь идет об архивных снимках из журнала Playgirl. На них артисты позировали обнаженными и в халатах и полотенцах, целуясь и трогая друг друга во время отдыха в отеле на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

В 1997 году Питт обратился в суд и добился запрета, обязывающего издателей Playgirl отозвать все августовские номера с данными кадрами. Однако один из экземпляров остался у читателя из Мичигана, который пользовался подпиской на журнал. В настоящее время он захотел продать выпуск со скандальными фото за 45 тысяч долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), что заставило Питта чувствовать себя подавленным, а Пэлтроу — расплакаться.

«Брэд подавлен. Эти фотографии стали вторжением в личную жизнь, и то, что должно было быть веселым и интимным времяпрепровождением с Гвинет, превратилось в грязное зрелище для публики. (…) Теперь, когда у Брэда и Гвинет выросли дети, они, конечно же, не хотят, чтобы этот скандал из их прошлого снова всплыл», — заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Питт требовал от Джоли многомиллионную компенсацию.