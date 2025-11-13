Ричмонд
Брэд Питт в новом образе впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной

Актер посетил премьеру фильма «Джей Келли»
Брэд Питт и Инес де Рамон (слева)
Брэд Питт и Инес де Рамон (слева)Источник: Соцсети

Брэд Питт накануне побывал на премьере фильма «Джей Келли». Мероприятие прошло в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. На презентацию новой картины с участием Джорджа Клуни и Адама Сэндлера 61-летний актер пришел со своей возлюбленной Инес де Рамон.

На мероприятии звезда фильма «Бойцовский клуб» появился в ярко-зеленых джинсах и худи с капюшоном в тон. На публику Питт вышел в новом образе — он отрастил усы. Его возлюбленная надела светлое облегающее платье на широких бретелях с декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру де Рамон.

Она распустила волосы и сделала вечерний макияж. 32-летняя девушка дополнила образ подвеской с кулоном и бежевой сумкой через плечо.

Джордж Клуни и Брэд Питт
Джордж Клуни и Брэд ПиттИсточник: Соцсети

Напомним, Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в 2022 году. Актер до этого дважды был женат. Его первой супругой была Дженнифер Энистон, которую он бросил ради Анджелины Джоли.

В браке со второй женой у актера родилось трое детей: дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также пара усыновила трех детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году звезды со скандалом расстались. Их развод официально завершился спустя восемь лет.

Инес де Рамон ранее была замужем за актером Полом Уэсли, который снимался в «Дневниках вампира».

Недавно СМИ сообщили, что Питт требовал от Джоли многомиллионную компенсацию. 