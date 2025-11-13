В браке со второй женой у актера родилось трое детей: дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также пара усыновила трех детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году звезды со скандалом расстались. Их развод официально завершился спустя восемь лет.