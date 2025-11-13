Брэд Питт накануне побывал на премьере фильма «Джей Келли». Мероприятие прошло в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. На презентацию новой картины с участием Джорджа Клуни и Адама Сэндлера 61-летний актер пришел со своей возлюбленной Инес де Рамон.
На мероприятии звезда фильма «Бойцовский клуб» появился в ярко-зеленых джинсах и худи с капюшоном в тон. На публику Питт вышел в новом образе — он отрастил усы. Его возлюбленная надела светлое облегающее платье на широких бретелях с декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру де Рамон.
Она распустила волосы и сделала вечерний макияж. 32-летняя девушка дополнила образ подвеской с кулоном и бежевой сумкой через плечо.
Напомним, Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон в 2022 году. Актер до этого дважды был женат. Его первой супругой была Дженнифер Энистон, которую он бросил ради Анджелины Джоли.
В браке со второй женой у актера родилось трое детей: дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также пара усыновила трех детей: мальчиков Мэддокса и Пакса и девочку Захару. В 2016 году звезды со скандалом расстались. Их развод официально завершился спустя восемь лет.
Инес де Рамон ранее была замужем за актером Полом Уэсли, который снимался в «Дневниках вампира».
Недавно СМИ сообщили, что Питт требовал от Джоли многомиллионную компенсацию.