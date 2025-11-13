Ричмонд
56-летняя Дженнифер Энистон с восхищением рассказала о новом возлюбленном

Голливудская актриса призналась, почему восхищается возлюбленным
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон впервые публично прокомментировала роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. В новом интервью 56-летняя актриса с восхищением рассказала о том, чем занимается ее возлюбленный.

«Гипноз — это один из многих его талантов. Он совершенно необыкновенный и помогает многим, очень многим людям. Он очень особенный, очень нормальный и очень добрый. Он хочет помогать людям исцеляться, преодолевать травмы и застойные состояния и обретать ясность. Это прекрасно — посвятить этому делу свою жизнь», — высказалась звезда сериала «Утреннее шоу» в интервью журналу Elle.

В начале ноября Энистон опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным и поздравила его с 50-летием: «С днем рождения, моя заветная любовь». Позже совместными кадрами со звездой «Друзей» поделился и Кертис.

«Если это сон, я не хочу просыпаться», — подписал он снимки.

Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети

Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом еще летом 2024 года. Впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке. Позже их заметили в Лос-Анджелесе на двойном свидании с Кортни Кокс и ее возлюбленным.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети

До этого Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.

В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.