Дженнифер Энистон впервые публично прокомментировала роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. В новом интервью 56-летняя актриса с восхищением рассказала о том, чем занимается ее возлюбленный.
«Гипноз — это один из многих его талантов. Он совершенно необыкновенный и помогает многим, очень многим людям. Он очень особенный, очень нормальный и очень добрый. Он хочет помогать людям исцеляться, преодолевать травмы и застойные состояния и обретать ясность. Это прекрасно — посвятить этому делу свою жизнь», — высказалась звезда сериала «Утреннее шоу» в интервью журналу Elle.
В начале ноября Энистон опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным и поздравила его с 50-летием: «С днем рождения, моя заветная любовь». Позже совместными кадрами со звездой «Друзей» поделился и Кертис.
«Если это сон, я не хочу просыпаться», — подписал он снимки.
Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом еще летом 2024 года. Впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке. Позже их заметили в Лос-Анджелесе на двойном свидании с Кортни Кокс и ее возлюбленным.
До этого Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.
В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.